تعليم الإسماعيلية: يطلق مبادرة تحت عنوان "المشروعات الخضراء الذكية"

قامت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية وفريق عمل التخطيط بالإدارات التعليمية والمديرية، بتدشين مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، تهدف المبادرة إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى كل من سفراء تخطيط الإسماعيلية ومنسقي التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمدارس تعليم الإسماعيلية وإعلاء قيمة الوطن.

تتضمن المبادرة ندوات وورش عمل للطلاب سفراء التخطيط والسادة منسقي التخطيط بالمدارس، بالإضافة إلى مسابقة للتصوير الفوتغرافي بالموبايل للطلاب سفراء التخطيط.

وتستمر فعاليات المبادرة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس بكافة مدارس تعليم الإسماعيلية، تحت عنوان مصر جميلة (الإسماعيلية مدينة السحر و الجمال) وجهت إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم، الدعوة لجميع الطلبة بالمحافظة بجميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، لتصوير لقطات جميلة للإسماعيلية لرصد الإنجازات والمعالم السياحية التي تشتهر بها المحافظة.

حيث يتم مشاركة الصور على صفحات المدارس وإدارات التخطيط بمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى الاشتراك في مسابقة المشروعات القومية.

تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة