وزارة البترول تكشف تطورات انتشار رائحة غاز طبيعي بفيصل

انتشرت رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، مما أثار قلق المواطنين، خوفًا من حدوث كارثة.

وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أعمال صيانة خطوط الغاز:

وتنفذ الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن" تاون جاس" أعمال صيانة خطوط الغاز بشارع حمد الثاني من شارع المساكن، اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، الساعة التاسعة مساءً.

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس

وحذرت "تاون جاس"، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء اليوم.

وأهابت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن، بعدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز.

وأوضحت أن أعمال الصيانة، ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

رقم الطوارئ:

وتابعت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.

وفي سياق منفصل أعلنت جلوبال بترول برايس، عن آخر تطورات أسعار البنزين في العالم، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده المنتجات والسلع كافة الفترة الماضية.

نوهت "جلوبال بترول برايس" في تقرير لها أن مصر سجلت سابع أرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالي 0.351 دولار.

أضافت أن أقل سعر لبيع البنزين عالميًّا سجَّل في دول : "فنزويلا، تليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ومصر".

ذكرت أن السعر المتوسط للبنزين عالميًّا سجل نحو 1.30 دولار للتر (ما يعادل بين 37 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا)، موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول، حيث إن أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وإليكم سعر البنزين في بعض دول العالم:



سعر البنزين في دولة فنزويلا يسجل 0.016 دولار للتر.



أسعار البنزين في دولة ليبيا تسجل 0.031 دولار للتر.



سعر لتر البنزين في دولة إيران يسجل 0.053 دولار.



سعر البنزين في أنجولا يسجل 0.317 دولار للتر.



أسعار البنزين الآن في دولة الجزائر تسجل 0.337 دولار للتر.



أسعار البنزين الآن في دولة الكويت تسجل 0.343 دولار للتر.



سعر البنزين في مصر يسجل 0.351 دولار للتر.

بينما سجل سعر لتر البنزين في دولة هونج كونج 2.941 دولار للتر أي (ما يعادل أكثر من 85 جنيهًا مصريًّا).

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية، إذْ تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق، ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.