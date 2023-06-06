"أنامل واعدة" مجموعة قصصية جديدة لطالبات جامعة بنها

صدر حديثا عن دار أفلاك للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "أنامل مبدعة"، وهو كتاب مجمع لمجموعة من طالبات جامعة بنها.



ويعد الكتاب الذى يضم 28 قصة قصيرة لـ 12 طالبة، هو نتاج المنحة المجانية التى يقدمها مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، تحت رعاية الأستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور وليد أحمد سمير مدير وحدة المواهب الأدبية.





نتج الكتاب عن الدورة الثانية والثالثة من المنحة التى خاضتها 14 طالبة، وحاضرت بها الكاتبة الصحفية والقاصة سمية عبدالمنعم.



ويشارك فى الكتاب 12 طالبة، بـ 28 قصة قصيرة، تتنوع أفكارها بين الفلسفى والواقعى والرومانسى، وتلك القصص هى:

"وبيننا لقاء، ثوب الزفاف، هنا كانت رسالة، مسرح، الوشاح الأسود، حطام، عرفت الحياة"، للطالبة فاطمة علام.

"لا تخف، الخبيث، العائد" للطالبة أماني الشاعر.

"فكرة تنزف، طعام مر"، للطالبة نورا أحمد.

"حلم، الشاهد الوحيد، مطر، طائر لا يطير، غدا ألقاك"، للطالبة ياسمين النجار.

"لكني أحببتك"، للطالبة ياسمين الخلفي.

" أثر الزمن، روح الفؤاد"، تقى قياتي.

"فراشة الطفولة"، أروى محمد.

:خبايا الروح"، سهيلة الخولي.

"ابنتي، في مقهى"، منة الله أشرف.

"دقائق معدودات"، سلمى سلامة.

" الخائن، ذات ليلة"، جيهان محسن.

"عزف"، أسماء ريان.

ومما ورد على غلاف المجموعة نذكر:

إيمانًا من جامعة بنها بمواهب أبنائها وإبداعهم المتميز، يسعد وحدة المواهب الأدبية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين أن تضيف إلى المشهد الأدبى المصرى، هذا الإصدار، الذى يمثل تجربة إبداعية يانعة مزدهرة، تشهد بأن الموهبة الحقيقة لا تحتاج سوى مَن يُنير لها السبيل، لتسير بخطى ثابتة راسخة، وأن مصر الحضارة، كانت ولا تزال وستظل موطن المبدعين، ونحن إذ نقدم هذه الأعمال القصصية لمجموعة من طالبات جامعة بنها الواعدات، نأمل أن نكون قد أسهمنا فى إثراء المكتبة الأدبية العربية بالجديد والهادف معاً.