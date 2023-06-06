ضفادع وطين وثعابين.. أكلات غريبة يفضلها النجوم

بعد تناول أحمد العوضى لـ«الكبدة النية» على الهواء

شاركت الإعلامية المصرية، إسعاد يونس، الممثل المصرى أحمد العوضى، تناول وجبة من «الكبدة النيئة» فى أحدث حلقات برنامجها «صاحبة السعادة».

وفى سياق الحلقة، أحضرت إسعاد يونس، طبقا يحتوى على «كبدة نيئة» وعندما شاهدها أحمد العوضى قال: «أحلى مفاجأة فى الدنيا»، وبشهية كبيرة أكل العوضى من الكبدة، ثم طلب من إسعاد يونس أن تشاركه الوجبة، وبالفعل استجابت وعلقت عليها بقولها: «طعمها حلو أوى».

وأحدث مشهد تناول الكبدة النيئة، ضجة واسعة، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرين تناول الكبدة بهذا الشكل أمرا غريبا، وليس طبيعيا.

وأكبر دليل على إثارة المشهد للجدل، تعليق النجمة ياسمين عبدالعزيز، التى علقت على صورة زوجها وهو يأكل الكبده قائلة «إيه ده طلقنى».

والحقيقة أن العوضى ليس النجم الوحيد الذى يأكل أشياء غريبة، إذ تضم قائمة النجوم عشاق الأكلات الغريبة عددا كبيرا ومنهم:

النجم أحمد السقا، أكل ثعبان أثناء حلوله ضيفا فى برنامج «رامز نيفر اند» تقديم الفنان رامز جلال، وعقب عرض الحلقة، نشر السقا صورتين وهو يتناول الثعبان عبر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وارفقهما بتعليق قال خلاله «آسف يا عم الثعبان.. ذنبك فى رقبة رامز جلال».

ومن أبرز نجوم هوليوود الذين يتناولون أشياء غريبة النجمة سلمى حايك، والتى ظهرت فى مقابلة تليفزيونية عام 2015، وقام مقدم البرنامج أندى كوهين بسؤالها على الهواء، إن كانت ستقدر حايك على تناول الضفادع والديدان، أم ستتراجع، وبشكل هادئ تناولت حايك تلك الأشياء على الهواء، والغريب أنها تناولتها دون أن يظهر على وجهها علامات الاشمئزاز أو الضيق.

وفى مقابلة تليفزيونية أعلنت الممثلة شايلين وودلى، أنها تفضل تناول أى طعام، كما تحب تناول الأشياء الغريبة مثل الطين، حيث قالت: «لقد اكتشفت أن الطين رائع، لأن الجسم لا يمتصه، ويوفر شحنة سالبة ويساعد أيضًا على إزالة المعادن الثقيلة بالجسم».