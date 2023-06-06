مصر تفوز بفضية وبرونزية فى أوليمبياد المعلوماتية الدولى للأفرقة 2023

اختُتمت فعاليات النسخة السادسة من أوليمبياد المعلوماتية الدولى للأفرقة، التى استضافتها مصر، وحقق الفريق المصرى الميدالية الفضية بعد رومانيا، كما فازت مصر أيضاً بميدالية برونزية.

تولت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تنظيم المسابقة الدولية بمقرها فى بورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك فيها عددٌ من الأفرقة من دول مختلفة.

أوليمبياد المعلوماتية الدولى للأفرقة هو مسابقة كبرى لعلوم الحاسب، تهدف إلى تشجيع طلاب المرحلة الثانوية على الاهتمام بالمعلوماتية والبرمجة ومهارات حل المشكلات، علاوة على تنمية روح العمل الجماعى التى تتبناها المسابقة لتبادل المعرفة والخبرة بين الشباب ذوى الاهتمامات والمؤهلات المتشابهة، إذ يشارك الطلاب من خلال أفرقة مكونة من أربعة طلاب، مستخدمين جهازي حاسب آلى فقط لكل فريق.

مصر انضمت رسميًا للدول الأعضاء فى أوليمبياد المعلوماتية الدولى للأفرقة لطلاب المدارس فى عام 2021. وكانت قد تأهلت الثلاثة أفرقة الفائزة فى نهائيات الأوليمبياد المصرى للمعلوماتية للأفرقة لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية. وانعقدت نهائيات الأوليمبياد المصرى للمعلوماتية للأفرقة خلال شهر مارس بمقر الأكاديمية ببورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

انطلقت تصفيات أوليمبياد الأفرقة بمصر فى شهر نوفمبر الماضى من خلال أربع مسابقات انعقدت عبر الإنترنت على مدار أربعة أشهر لاختيار أفضل الأفرقة للمشاركة فى النهائيات المحلية التى يتم من خلالها اختيار الأفرقة الفائزة لتمثيل مصر فى نهائيات المسابقة الدولية. وقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم للمسابقة الدولية من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلى، كما تشرف الوزارة على تنفيذ برامج التدريب على مسابقات أوليمبياد المعلوماتية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بهدف تأهيل الشباب المصرى وتطوير مهاراته فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.