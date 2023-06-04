وزير الرياضة يجتمع مع لجنة القيادات بالوزارة

بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة..

اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بلجنة القيادات بوزارة الشباب و الرياضة لمتابعة آليات تعيين القيادات بالوزارة وفقا للقوانين و اللوائح التي تحقق الشفافية و العدالة، و ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

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اكد وزير الشباب والرياضة ان اختيار قيادات الوزارة سواء على مستوى الديوان العام أو المحافظات، يتم وفقا لمعايير علمية دقيقة، أساسها معيار الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

واضاف ان كل من يتقدم لشغل وظيفة يخضع للاختبارات من خلال لجنة القيادات حيث تقوم اللجنة بتقييم عادل لجميع المرشحين ويتم اختيار الاعلي تقييما لشغل المناصب العليا.

ياتي ذلك في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة علي تنفيذ توجيهات الدولة الحديثة لمراعاة معايير الشفافية والكفاءة في تقلد المناصب القيادية بكافة المجالات.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقى الحرف اليدوية الرابع ضمن خطة دعم أندية المرأة والفتاة



على جامب أخر تواصل وزارة الشباب والرياضة ، و الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،فعاليات الملتقى الرابع للحرف اليدوية، يأتي ذلك بمشاركة فتيات مراكز الشباب بمحافظات "القاهرة - و الجيزة- و بني سويف- و الفيوم - و أسيوط - و القليوبية - و المنيا ".



و تتضمن فعاليات الملتقى التدريب على عدد من المنتجات اليدوية و الحرفية ، من خلال تنفيذ عدد من الورش " الريزن - و النسيج- و الرسم على القماش- و الاركت - و استرينج ارت - و الاباجورات "

و تأتي هذه الورش في إطار حرص وزارة الشباب و الرياضة لدعم الفتيات واعطاء افكار جديدة لمشروعات قد تساهم في مساعدتهم على إقامة مشاريعهم الخاصة و فتح مجالات مختلفة لسوق العمل ، و من خلال تقديم كافة أوجه الدعم خاصة للفتاه و المرأة لفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل و تعليم حرفة جديدة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.



وزير الرياضة يطمئن علي استعدادات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

وفي سياق متصل ، تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاطمئنان علي استعدادات سفر المنتخب الأول الي المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

كما اطمئن وزير الشباب والرياضة علي استعدادات سفر المنتخب الأولمبي الي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويستعد لمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.

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