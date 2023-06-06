السجن سنة لعصابة بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة ، بالحبس سنة مع الشغل.

تفاصيل تشكيل عصابة السرقة بالمرج

وجاء في أمر الإحالة ؛ أن المتهمين "ممدوح ح.، رضا ع.، وأسامة ب." عاطلين، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات من الأهالي تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبعد عمل التحريات وتكثيف الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا.

وبالتحريات والفحص ، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وتم ضبط المتهمين بحوزتهم بعض المضبوطات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

14 يونيو..محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة

وقد حددت محكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان أمام الدائرة 9 جنوب الجيزة، في جلسة 14 يونيو المقبل .

وقد أمر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات ، في القضية رقم ٣٠٦٧لسنة ٢٠٢٣، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣كلي جنوب الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه احمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرها عنه على إيصالات أمانة، بأن اشهر فى وجهه اسلحة بيضاء واحتجزوه بدون امر أحد الحكام المختصين.