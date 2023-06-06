إدارة ستاد القاهرة تبحث ضوابط دخول الصحفيين

أعلن الدكتور وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، عقد جلسة عاجلة مع مسؤولي رابطة النقاد الرياضيين وبوجود ممثلين عن الشركة المعنية بحجز تذاكر حضور مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية كذلك شركة الأمن المعنية بتأمين دخول الجماهير.





يأتي ذلك لوضع أسس دخول الصحفيين والإعلاميين للمقصورة الخاصة بهم كذلك مقر المؤتمرات الصحفية لممارسة عملهم بحرية وتوفير مناخ صحي وملائم لهم أثناء فترة وجودهم بالاستاد.

إثبات الهوية الصحفية ..

كذلك من المقرر الاتفاق على طريقة لمنع المتطفلين ومجهولي الهوية من الوجود في الأماكن المخصصة للإعلاميين واقتصارها على الصحفيين ثابتي المهنة والمعتمدين رسميًا.

وأبدى عبدالوهاب استياءه من الصورة السيئة التي ظهرت أثناء خروج لاعبي الوداد من الملعب عقب نهاية المباراة من مقصورة الصحفيين وأثناء فاعليات المؤتمر، مشددًا على وضع حلول جذرية ستسفر عنها الجلسة من أجل توفير مناخ صحي للصحفي أثناء عمله.

وشهدت أحداث المؤتمر الصحفي الخاص مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا أول أمس وتوجيه أسئلة بصورة غير لائقة للمدير الفني للأهلي، مارسيل كولر.



ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الأحمر فوزًا على ستاد القاهرة أول أمس بثنائية لهدف.

ويحتاج الأحمر للخروج من اللقاء بنتيجة التعادل سواء السلبي، أو الإيجابي لضمان تتويجه باللقب القاري الذي أخفق في الحصول عليه العام الماضي بعد خسارة اللقاء النهائي الذي أقيم من مواجهة وحيدة أجريت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.