الداخلية تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على (شخصين) حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

بتطويرمناقشة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها ، وبمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها ، وبمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبها آثار لطلق نارى وعثر بطيات ملابسه على بطاقة تحقيق شخصية ومبلغ مالى».

وأضافت: «على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» وتبين ممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنه، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بمكان الواقعة وبحوزته «سلاح نارى» شاهد المجنى عليه يسير مترجلًا وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجنى عليه فأطلق المتهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية»