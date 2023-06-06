أحمد حلمي يختتم عروض "ميمو" في جدة ويستعد لجولة داخل المملكة

اختتم أمس الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيتة الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، والتي رفعت خلالهم شعار كامل العدد.

جولات مسرحية ميمو في أنحاء المملكة

من جانبه أكد المنتج حمدي بدر أن مسرحية ميمو حققت نجاح كبير خلال عرضها في جدة، ومن قبلها الرياض، وهذا بشهادة الحضور والنقاد.

والمحطة القادمه سوف تكون عدة مدن داخل السعودية منها: الدمام وابها وحائل. وأشار بدر إلى انه سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

عودة أحمد حلمي للمسرح في ميمو

واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز. "ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.