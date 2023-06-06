9 معلومات عن نظارة آبل لمشاهدة الواقع الافتراضي.. " Apple Vision Pro" (إنفوجراف)

أزاحت شركة "Apple" آبل الستار عن آخر إصداراتها الذكية المتطورة لمشاهدة الواقع الافتراضي وهي عبارة عن نظارة ذكية تحت اسم " Apple Vision Pro " "آبل فيجن برو".

وكان مدير الشركة التنفيذي تيم كوك أكد خلال مؤتمر الشركة السنوي العالمي للمطوّرين بولاية كاليفورنيا أن الجهاز الجديد يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي.

نظارة آبل الجديدة:

فيما نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظارة آبل الجديدة: