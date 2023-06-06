9 معلومات عن نظارة آبل لمشاهدة الواقع الافتراضي.. " Apple Vision Pro" (إنفوجراف)
أزاحت شركة "Apple" آبل الستار عن آخر إصداراتها الذكية المتطورة لمشاهدة الواقع الافتراضي وهي عبارة عن نظارة ذكية تحت اسم " Apple Vision Pro " "آبل فيجن برو".
وكان مدير الشركة التنفيذي تيم كوك أكد خلال مؤتمر الشركة السنوي العالمي للمطوّرين بولاية كاليفورنيا أن الجهاز الجديد يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي.
نظارة آبل الجديدة:
فيما نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظارة آبل الجديدة:
- النظارة مزودة بسماعات للمزج بسلاسة بين مشاهد من العالم الواقعي وأخرى من العالم الافتراضي.
- تشبه إلى حد كبير نظارات التزلج.
- من المقرر طرحها للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.
- تصمد بطارية نظارة آبل الجديدة لمدة ساعتين.
- لا تحتاج لأجهزة تحكم، فالتحكم يحدث بالعينين عن طريق النظر للأشياء.
- مزودة بـ12 كاميرا و6 مستشعرات بجانب ملحقات Bluetooth بما يتيح للمستخدم الاتصال بجهاز Mac.
- يستطيع المستخدم الدخول إلى التطبيقات المختلفة.
- يتمكن المستخدم من مشاهدة الأفلام وكتابة الوثائق في العالم الافتراضي.
- سعر النظارة 3499 دولارًا.