جنوب سيناء تناقش مشاكل الزواج المبكر والأمراض الصيفية

قامت إدارة الإعلام السكاني وإدارة الثقافة الصحية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بمحافظة جنوب سيناء، بعمل عدد من الندوات التثقيفية بمديرية الإسكان والمرافق بطور سيناء، حيث قامت الدكتورة سمية عنانى ، مدير ادارة الثقافة الصحية و محمد العوامى مراقب الادارة بعمل ندوة عن الأمراض الصيفية مثل الأنفلونزا والرمد والأمراض الجلدية.

وأن القاعدة الذهبية للوقاية من أمراض الصيف هى المحافظة على النظافة وتجنب الطعام المكشوف والتحصين ضد الأمراض المتوطنة ، وتنقسم إلى أمراض الجهاز الهضمى وهى "التيفود الدوسنتاريا والنزلات المعوية"، والأمراض التنفسية "السل" وأمراض العين "الرمد الصديدى والرمد الجيبى". وقامت الدكتورة اميرة عبد القادر مدير إدارة الإعلام السكانى و نادية محمد عبد العال ، مشرفة تمريض الإدارة بالحديث عن الزواج المبكر وزواج الأطفال الذى يشكل خطر على صحة وحياة الفتيات حيث يوجد حالات كثيرة يكون أحد الزوجين طفل وعادة ماتكون أنثى ويرجع السبب إلى الفقر والأمية والمهر وتمن العروس والتقاليد التى تسمح بزواج الأطفال والضغوط الاجتماعية.



وتناولت الندوات الحديث عن فحص ما قبل الزواج وأهمية التعرف على الفحوصات التى تتم قبل الزواج للجنسين لتجنب الأمراض الوراثية التي قد تظهر فى المستقبل.



وكانت وزارة الصحة قامت بإطلاق مبادرة الكشف المبكر للمقبلين على الزواج يتم تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء بعشر منشآت بمدن المحافظة وهم مركز طب أسرة راس سدر وأبو صويرة براس سدر ومركز طب أسرة أبو غنيمة ومركز طب اسرة السلام العرايشية بأبو رديس ومركز طب أسرة المنشية و الجبيل بطور سيناء ومركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ ومركز طب أسرة دهب ومركز طب أسرة المزينة بنويبع ووحدة طب أسرة السباعية بسانت كاترين ونتائج التحليل لاتظهر الابعد 14 يوم من التحليل لذلك يجب إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل عقد القرآن بمدة كافية لا تقل عن أسبوعين حتى تظهر نتيجة التحاليل ، والتأكيد على أهمية إجراء كشف ما قبل الزواج للشاب والفتاة للتعرف على الأمراض الوراثية التى قد تنتقل للجنين وأيضا الأمراض المعدية التى تنتقل من أحد الزوجين الى الآخر مثل الايدز والزهري وفيروس سى وبى ، واجراء واكتشاف مرض الثلاسيميا وهو مرض أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية مثل أنيميا الفول والتعرف على التاريخ المرضى للأسرة لاكتشاف الأمراض الوراثية.