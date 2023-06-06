حملات مكثفة للتفتيش على محال بيع اللحوم بأحياء العاصمة قبل العيد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى .

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط ٢ عجل بقرى وزن ٦٥٠ كجم ذُبحا خارج المجازر ، و٢ ختم مزور وألوان مقلدة للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية.

كما تم ضبط ٧٠ كجم كبدة مستوردة ، و٣٥ كجم بسطرمة ، و٢٥٠ كجم لحوم مفرومة ، و١٥٥ كجم مصنعات دواجن ، و٢٥ كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن احتفال العالم بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو من كل عام يعد اعترافا بأهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الحد من المخاطر التي تهدد البيئة، كما يعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، ويسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا.

وأضاف محافظ القاهرة، أن قطاع البيئة شهد طفرة كبرى وغير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، باعتباره أحد أسس تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دوره المحوري في تحسن جودة حياة المواطن؛ فالقيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقضية تلوث الهواء والمياه، وتغيّر المناخ في جميع المحافظات ولا سيما القاهرة باعتبارها العاصمة، والمدينة الأكثر استقبالا لعدد السكان الوافدين، وتعدد النشاط الاقتصادي على أرض العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أحد أهم الملفات المتعلقة بالبيئة، التي توليها الدولة المصرية أهمية كبرى هو ملف النظافة وإعادة تدوير المخلفات، منوها بأن محافظة القاهرة تشهد عدة مشروعات كبرى تستهدف إعداد مخطط لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، وكذلك إلزام المصانع والمنشآت بتطبيق الاشتراطات البيئية، كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعي في مياه نهر النيل لمنع تلوث المياه لتحقيق استدامة الموارد طبقا لرؤية مصر 2030، ومواصلة ترشيد استخدامات الطاقة وجهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، وكذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة بمشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.