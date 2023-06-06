شمس الكويتية توجه نصيحة خاصة لجمهورها

وجهت المطربة الكويتية شمس لمتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي حصل على كثر من ردود الفعل الإيجابية.

كتبت شمس الكويتية منشورها، كالآتي:" فرح الأخرين لن يضرك ..غناهم لم ينقص من رزقك شيء ..عيش نقايا وتمنى للناس ما تتمناه لنفسك .

رسالة خاصة من شمس لجمهورها

شاركت الفنانة شمس الكويتية في مسلسل سره الباتع الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، حيث وتجسد شمس الكويتية في المسلسل شخصية "ابتسام" والتي تربطها علاقة غرامية مع الفنان عمرو عبد الجليل في أحداث المسلسل

ظهور شمس الكويتية في دراما رمضان 2023

وظهرت شمس في كواليس التصوير بإطلالتين متناقضين أولهما بعباءة سوداء وخمار والثانية بملابس نوم غير مكشوفة. ويناقش مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 كثير من الأحداث المشوقة التي تدور في حقبتين من الزمن بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب. وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سره الباتع في رمضان 2023، في حقبتين من الزمن الأولى هي فترة الحملة الفرنسية عام 1798.

أما الحقبة الثانية من مسلسل سره الباتع فتتناول الفترة الحالية من الزمن، والتي يجسدها عدد آخر من الفنانين منهم أحمد فهمي وريم مصطفي وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل ومحمود قابيل، وأحمد وفيق وآخرين.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم. ومن النجوم العرب المشاركين في المسلسل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك، وقصة يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.



