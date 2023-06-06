كوكتيل الموز بالتمر والمكسرات مفيد لأوقات الامتحانات

يمزج الموز بين المذاق الشهي والفوائد الصحية العديدة، ولذلك يجب إدراجه ضمن الفواكه الأساسية التي يتم تناولها يوميًا، وسنذكر الآن أبرز فوائد أكل الموز يوميًا.

1. زيادة الطاقة في الجسم

بفضل احتواء الموز على الكربوهيدرات، فإنه يساعد في زيادة الطاقة بالجسم، وبالتالي رفع مستوى النشاط اليومي، وللحصول على الطاقة منذ بداية اليوم، ينصح بتناول حبّة من الموز في الصباح، ولكن يجب الاكتفاء بالسكريات الموجودة في الموز وعدم تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسكر.

2. انخفاض فرص تقلص العضلات

من فوائد تناول الموز أنه يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، حيث أن الموزة الواحدة غنية بحوالي 422 ملليغرام من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد في تقليل فرص انقباض العضلات سريعًا.

هذا ما سيترتب عليه التقليل من الإصابة بالتقلصات العضلية، وهي من المشاكل التي تحدث نتيجة الضغط على العضلات بشكل مفاجئ، وبخاصةً نتيجة ممارسة الرياضة.

3. انخفاض فرص الإصابة بحرقة المعدة

تعد حرقة المعدة من المشاكل الشائعة لدى كثير من الأشخاص، وخاصةً بعد تناول الأطعمة الدسمة، وفي هذه الحالة يعد الموز حلًا مثاليًا لتقليل احتمالية الإصابة بحرقة المعدة، حيث يساعد الموز في تخفيف الحرقة والشعور بالراحة لأنه يقوم بتحييد الحمض بالمعدة، وهذا يعد من أبرز فوائد أكل الموز يوميًا.

4. الحفاظ على مستويات ضغط الدم

أيضًا يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم، وكما ذكرنا أن الموز يحتوي على مستويات مرتفعة منه، وتساعد النسبة العالية من البوتاسيوم إلى النسبة القليلة من الصوديوم على تقليل ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

5. الحفاظ على الوزن

على الرغم من أن الموز يمكن أن يسبب زيادة الوزن في حالة الإكثار من تناوله، ولكنه غني بنسبة كبيرة من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي ينخفض الشعور بالجوع بعد تناوله.

أيضًا يحتوي الموز على نوع من النشا الذي يقلل من الشهية، كما يفضل تناول الموز الأخضر الذي يتميز بأنه قليل السعرات الحرارية، الأمر الذي ينتج عنه تناول كمية أقل من السعرات الحرارية لاحقًا خلال اليوم.

6. انخفاض فرص الإصابة بالأنيميا

يحدث فقر الدم (Anemia) نتيجة انخفاض خلايا الدم الحمراء وانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويمكن أن يرجع هذا إلى عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد والعناصر الهامة للجسم.

ويحتوي الموز على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه غني بفيتامين ب6 الذي يقوم بتنظيم مستويات الغلوكوز في الدم، وهذه إحدى فوائد أكل الموز يوميًا.

7. تحسين الهضم

يسهل هضم الموز في المعدة، ولكن لا يتم هضم النشا المقاوم الموجودة في الموز ليصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يعمل كوسيط غذائي فعّال للبكتيريا الصحية، ويمكن تناول الموز في حالة الإصابة بالتهاب المعدة، وذلك لأنه يساعد في التخفيف من آلام هذه الالتهابات، كما يعزز استعادة المعادن المفقودة عند الإصابة بالإسهال.

وصفة كوكتيل مفيدة ومغذية بمكونات بسيطة

حضري وصفة كوكتيل مفيدة ومغذية بمكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ، جربي كوكتيل الموز بالتمر وزينيه بالمكسرات، وقدميه للأهل والزوار وتمتعي بمذاقه الطيب وفوائده المتعدده.

المقادير

- الموز : 3 حبات

- حليب : 3 اكواب

- التمر : 10 حبات (منزوع النواة)

- مكسرات : 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي التمر، والحليب، والموز، والفانيليا.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس مع بعضها.

صُبي الكوكتيل في أكواب التقديم، وزينيها بالمكسرات وقدميها.