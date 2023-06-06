سيجنيفاي تتعاون مع "سعودي" لتعزيز تجربة التسوق والاستدامة

انتهت سيجنيفاي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة "فيليبس للاضاءة سابقًا"، من أحدث مشروعاتها بالتعاون مع سوبر ماركت سعودي، أحد أكبر سلاسل المتاجر المصرية في مجال البيع بالتجزئة في مصر، لتركيب وحدات إضاءة ثلاثية الأبعاد قابلة للطباعة في جميع فروع سعودي في القاهرة والساحل الشمالي من أجل تعزيز الاستدامة في القطاع.



سيجنيفاي هي أول شركة عالمية تنتج وحدات إضاءة ثلاثية الأبعاد قابلة للطباعة وبالإضافة إلى العديد من حلول الإضاءة الـLED المبتكرة، بهدف مساعدة قطاع الصناعة على عملية إنتاج فعّالة أكثر من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ والاستدامة، وخصصت الشركة أجهزة عرض ثلاثية الأبعاد للإضاءة مصممة بدقة لتحسين مظهر وجودة منتجات الأقسام المختلفة في السوبرماركت، بما في ذلك الأجبان، والخبز والمعجنات، والأسماك الطازجة، واللحوم الحمراء المتميزة.



وتضفي هذه الكشافات إضاءة غير اعتيادية في كل قسم على حدة، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقة عرض المنتجات وتجربة العملاء وعلاوة على ذلك، ثبتت سيجنيفاي كشافات إضاءة معلّقة بشكل استثنائي في قسم الفواكه والخضروات الطازجة لتقديم إضاءة فريدة من نوعها تبرز اللون الطبيعي للفواكه والخضروات الطازجة ونضارتها، مما يضفي على هذا القسم بريقًا جذابًا أكثر للمستهلكين.

وبهذا يمكن الوصول إلى المزيد من التأثير البصري الجيد من خلال تنسيق الإضاءة المثالية وتوجيهها بشكل محترف، ويجعل تجربة العملاء في هذا القسم تجربة مذهلة وجديدة تعزز رغبتهم في شراء المنتجات الطازجة والصحية.

وتمتاز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المقدمة من سيجنيفاي بالسرعة والكفاءة في الإنتاج. فمن خلال هذه التقنية المتقدمة، تستطيع سيجنيفاي تسليم حلول الإضاءة المبتكرة التي تقدمها في أسرع وقت ووفقًا للجدول الزمني المطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، تماشيًا مع الالتزام بقضية الاستدامة، تستخدم الشركة مواد معاد تدويرها بنسبة 100٪ في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد انعكاسًا لرؤيتها بالحفاظ على البيئة، حيث يمكن إعادة تدوير وحدات الإضاءة وإعادة تصميمها بسرعة وكفاءة بيئية عالية في أي وقت عند الحاجة.

وسلط السيد محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي لمنطقة شمال شرق إفريقيا، الضوء على التأثير الكبير لتقنية الطباعة الـ3D (ثلاثية الأبعاد) المقدمة من الشركة والتي من المنتظر التوسع في استخدامها في قطاع البيع بالتجزئة في مصر، قائلًا: "نؤمن في سيجنيفاي بأن الإضاءة لا تقتصر فقط على إضاءة المساحات، بل تمتد لتخلق تجارب هادفة من شأنها تحسين حياة الناس للأفضل. ولهذا السبب يسعدنا التعاون مع سلسلة سوبر ماركت سعودي لتصميم وتنفيذ حلول إضاءة مخصّصة لتعزز تجربة التسوق فحسب، بل تساعد أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالسلسلة. "

وتابع: "اعتمدنا خبرتنا الواسعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد بالقدرة على توفير حلول إضاءة مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائنا، مع تحقيق أهدافنا المتمثلة في الحياد الكربوني وترشيد الطاقة والمساهمة في رؤية مستقبل أكثر استدامة في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تعاون مشترك بين سيجنيفاي وسلسلة سوبر ماركت سعودي. فقد قامت سيجنيفاي من قَبل بتزويد سلسلة سوبرماركت سعودي بأجهزة إضاءة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم جميع الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا من أجل بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.



بالإضافة إلى ذلك، تركت شركة سيجنيفاي في مصر بصمة كبيرة في مختلف القطاعات، فقد كان لها دورًا مميزًا في المشاريع الوطنية الهامة للدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدمت الشركة أكثر من 25,000 وحدة إضاءة LED عالية الكفاءة تنير 50٪ من المدينة.

وإذا تم توصيل هذه الوحدات، فإنها يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ إضافية. كما قامت الشركة بإضاءة أكثر من 50٪ من قمة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ باستخدام وحدات LED التي توفر 50٪ من الطاقة. إلى جانب هذا، لا زال هناك محادثات جارية بين الحكومة المصرية وشركة سيجنيفاي للمزيد من المشاريع، حيث تلتزم الشركة بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق الكفاءة في الطاقة.

