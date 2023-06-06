رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

ارتفاع جديد في درجات الحراراة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة، تشهده البلاد بداية من غدًا الأربعاء، بعد أن تعرضت لموجة مشابهة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

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ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية ، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين .

وتكون درجات الحرارة غدًا الأربعاء كالتالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة .

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة