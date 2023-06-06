زيزو يحقق رقما مميزا مع الزمالك في الموسم الحالي

نجح أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق رقم مميز جديد خلال منافسات الدوري المصري هذا الموسم، رغم تراجع مستوى الزمالك ونتائجه في الآونة الأخيرة.

وكان زيزو توج بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً، وجاء بعده مروان حمدي مهاجم سموحة بـ 15 هدفاً.

أما في الموسم الحالي، يتواجد زيزو بالمركز الثالث لجدول الهدافين برصيد 9 أهداف بالتساوي مع محمد شريف مهاجم الأهلي، فيما يأتي في الصدارة جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 14 هدفاً، وبعده أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بالتساوي مع محمد حمدي لاعب أسوان، برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

ويعد زيزو هو أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال الموسم الحالي بالدوري المصري برصيد 13 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني أحمد بلحاج لاعب الزمالك المعار من أسوان، فيما يأتي رمضان صبحي ثالثاً بـ 6 أهداف.

وكان زيزو صنع هدفين في فوز الزمالك بالأمس على الاتحاد السكندري 1/2، بالجولة 30 لمسابقة الدوري المصري، جاء الأول بعد تمريرة مميزة لسيف الدين الجزيري، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة على يمين الحارس في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 49 مرر زيزو أرضية قابلها سيف الدين الجزيري أيضاً بتسديدة في المرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الدوري المصري، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

