إزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من شوارع وميادين الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

وأشارت إلى جهود الحملات أسفر عن رفع ٢٨٩ إعلان مخالف ومن دون ترخيص خلال شهر مايو ٢٠٢٣م، بواقع عدد ١٢ إعلانًا بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد ٣٠ إعلانًا بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد ٢٣ إعلانًا بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد ٤١ إعلانًا بمركز ومدينة الحسينية، وعدد ١٢ إعلانًا بمركز ومدينة فاقوس، وعدد ١٢ إعلانًا بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد ٤ إعلانات بمدينة القرين وعدد ٢٦ إعلانًا بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد ٦ إعلانات بحى ثانى الزقازيق، وعدد ٣٧ إعلانًا بمركز ومدينة أبو كبير، وعدد ٣٨ إعلانًا بمركز ومدينة بلبيس، وعدد ٢١ بمركز ومدينة ههيا، وعدد ٦ إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق، وعدد ١٢ إعلانًا بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد ٩ إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد.

وذكرت أن ذلك يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خصوصًا فيما يتعلق بالإعلانات.