الجزائري عوار ينتقل إلى روما الإيطالي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية ان الجزائرى حسين عوار لاعب اوليمبيك ليون الفرنسي قد انتقل في صفقة أنتقال حر الى صفوف نادي روما الإيطالي بعدما قام بالتوقيع على تعاقد ينتهي في صيف 2028 .

وقالت الصحيفة ان النجم الجزائري المنتهى تعاقده مع نادي اوليمبيك ليون خضع للكشف الطبي في مقر نادي روما الإيطالي و بعدها وقع على تعاقده النهائي مع الذئاب ليكون لاعبا بالفريق لخمس سنوات .

يذكر ان عوار الذي يملك ايضا الجنسية الفرنسية قد اختار اللعب لمنتخب الجزائر مؤخرا وقام جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بأستدعائه لتمثيل الخضر دوليا بدءا من المباريات القادمة في تصفيات كأس الامم الافريقية .