ختام فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

أختتمت الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية، فاعليتها اليوم بمراكز الزقازيق والإبراهيمية وديرب نجم وفاقوس، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة بحضور المهندس السيد زكريا طعيمه مدير إدارة القوارض، ورؤساء أقسام الحملة القومية لمكافحة القوارض.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب ومحافظ الشرقية، وبتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملة استهدفت الحفاظ على انتاجية المحاصيل الصيفية، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض، والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

وأشار إلى أن القوارض تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية، وحدائق الفاكهة والخضر، ومخازن الغلال والشون، ومزارع الإنتاج الحيواني، والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.