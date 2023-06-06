منتجعات بيك الباتروس تحصد ٣ جوائز عالمية ضمن أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم

فى حفل ضخم بأنطاليا عاصمة تركيا السياحية يتم تكريم مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال الوطنى كامل أبو على من قبل كبرى شركات السياحة العالمية Starway Tourism Awards 2022 - Coral Travel باختيار ٣ منتجعات من المجموعة وهى كالتالى: منتجع الباتروس سيتادل بسهل حشيش الساحرة، ومنتجع الباتروس أكوا بلو بالغردقة، ومنتجع الباتروس بيتش كلوب بأبو سوما بالغردقة - البحر الأحمر..

وأعرب رجل الأعمال كامل أبو على عن سعادته الكبيرة بحصد المجموعة للجوائز الدولية دائما فبعد حصد المجموعة لقب المنتجعات المفضلة للسائح الألمانى داخل مصر من قبل التليفزيون الألمانى SonnenKlar يأتى هذا التكريم لثلاثة منتجعات حصريا من المجموعة ليكلل نجاح كل فريق العمل من مديرين وموظفين وإرساء مبادئ المجموعة فى تقديم الخدمات باحترافية لكل نزلاء المنتجعات من كل جنسيات العالم.

والجدير بالذكر أيضاً أن مجموعة بيك الباتروس الفنادق احتفلت العام الماضى بمرور العام الثلاثين على المجموعة داخل القطاع السياحى المصرى ووصل عدد منتجعاتها لـ٢٦ منتجعا داخل مصر فى أقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ووصل عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد على ١٤ ألف غرفة فندقية وأكثر من ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.