مجموعة «صن رايز» تفتتح أحدث فنادقها «كوانزا» خارج القاهرة

افتتحت سلسلة فنادق «صن رايز» فندقها الأول خارج مصر حيث انطلقت إلى الأراضى التنزانية الأصيلة بفندق «كوانزا» الواقع فى جنوب غرب مدينة «زنجيبار». الفندق يمتلك وسائل الترفيه عالية الجودة التى عودتنا «صن رايز» عليها ولكن يظل محتفظاً بالأصول الأفريقية فى كل جوانبه.

وقوعه فى جنوب غرب المدينة يجعله مختلفاً عن باقى الفنادق وذلك لأن تلك المنطقة تتمتع بجو هادئ وصافٍ مما يصنفه كالمكان الأفضل للاسترخاء بين المناظر الطبيعية. «كوانزا» لديه شاطئ خاص وهو صف أول على المحيط ويبعد ٥ دقائق عن جزيرة «ميناي» المعروفة برياضة الغوص مع الدلافين.

الفندق به ١٥١ غرفة وجناحا مستوحاة من الطراز الأفريقى العريق بألوانه المتناسقة التى تكمل روح الإجازة بجانب المحيط. إلى جانب ذلك، يمنحك الفندق تجربة طعام ممتازة فى أى من مطاعمها بين «چوا» المطعم العالمى و«ذا كيڤ» الذى يقدم جميع الأكلات بالشكل الأفريقى وأخيراً وليس آخراً، المطعم الياباني بأطعمته المختلفة الشهية. كل هذا بجانب مسبحين كلاهما واقع بجانب «بار» مخصص لتشرب ألذ المشروبات المنعشة.