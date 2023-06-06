iOS 17 يصدم أصحاب هواتف iPhone 8 و X

iOS 17.. مثل الساعة، ستطلق Apple أحدث أنظمة التشغيل لمنتجاتها المختلفة هذا الخريف، وكما هو الحال دائمًا، ستترك الشركة بعض الأجيال القديمة من أجهزتها على جانب الطريق.

إذا كنت لا تزال متمسكًا بجهاز iPhone 8 (كان هذا الشيء رائعًا، لذلك لا ألومك) أو iPhone 8 Plus أو iPhone X، فلن تتمكن من تحديثه إلى iOS 17، وبعبارة أخرى سيحتاج جهاز iPhone الخاص بك إلى شريحة A12 Bionic أو أحدث لتثبيت نظام التشغيل الجديد، إذا كان لديك iPhone XR أو XS أو XS Max أو iPhone SE (الجيل الثاني) أو أحدث، فستتمكن من الوصول إلى الميزات بما في ذلك نصوص البريد الصوتي المباشر ووضع العرض StandBy والتصحيح التلقائي الأفضل عند التراجع أخيرًا.

تضيف Apple شاشات قفل قابلة للتخصيص، وتطبيق Health، وأدوات تفاعلية وغير ذلك الكثير إلى iPad، لسوء الحظ لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون iPad من الجيل الخامس أو الجيل الأول من iPad Pro مقاس 12.9 بوصة من تثبيت iPadOS 17. سيتم دعم الأجهزة اللوحية الآتية:

iPad (الجيل السادس والإصدارات الأحدث).

iPad mini (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث).

iPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث).

iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث).

10.5 بوصة iPad Pro.

iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الأول والإصدارات الأحدث).

بالنسبة لمستخدمي Apple Watch، هناك بعض الأخبار الجيدة، تواصل Apple دعم جميع الأجهزة التي تعمل بنظام watchOS 9، إذا كان لديك Apple Watch Series 4 أو إصدار أحدث، فستتمكن من استخدام watchOS 10، مما يركز بشكل أكبر على الأدوات، هناك ترقيات لتطبيقات ركوب الدراجات والبوصلة إلى جانب عدد كبير من التحديثات الأخرى.

تأتي الأدوات الذكية أيضًا إلى Mac عبر macOS Sonoma. إلى جانب الميزات الأخرى، سيحتوي نظام تشغيل سطح المكتب والكمبيوتر المحمول على وضع ألعاب جديد يعطي الأولوية لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتقديم معدلات إطارات أعلى لكل لعبة، ستدعم أجهزة Mac التالية نظام macOS Sonoma:

iMac (2019 والإصدارات الأحدث).

Mac Pro (2019 والإصدارات الأحدث).

iMac Pro (2017).

Mac Studio (2022 والإصدارات الأحدث).

MacBook Air (2018 والإصدارات الأحدث).

Mac mini (2018 والإصدارات الأحدث).

MacBook Pro (2018 والإصدارات الأحدث).

كان التحديث الكبير العام الماضي، macOS Ventura، متوافقًا مع 2017 والإصدارات الأحدث iMac و2019 وما بعده Mac Pro و2017 iMac Pro و2018 والإصدارات الأحدث Mac mini و2018 والإصدارات الأحدث MacBook Air و2017 وما بعده MacBook و2017 وما بعده MacBook Pro.

أخيرًا وليس آخرًا، سيقوم tvOS 17 أخيرًا بإحضار FaceTime إلى Apple TV، تتضمن الميزات الجديدة الأخرى طريقة للعثور على جهاز تحكم عن بعد في غير محله بمساعدة جهاز iPhone الخاص بك، سيتوفر نظام التشغيل على Apple TV 4K وApple TV HD.