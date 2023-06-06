طلائع شباب ورياضة سوهاج تنظم إحتفالية كبرى باليوم العالمي للبيئة

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فعاليات الإحتفالية الكبرى باليوم العالمي للبيئة مع تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ، وذلك بمشاركة 100 طليع وطليعة من مركز شباب ام دومة، التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج، بالتعاون مع فريق جماعة البيئة بالبطاخ، وأشبال وزهرات سلامون بطما، وإدارة طما للشباب والرياضة ومجلس مركز ومدينة طما، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

جدير بالذكر أن فعاليات الإحتفالية تضمنت عملية التشجير أمام مركز شباب أم دومة وذلك بالتعاون مع المجلس المحلي كما تم تنفيذ ورشة عمل عن تدوير المخلفات البلاستيكية وكيفية الاستفادة منها.



وقال الدكتور محمد فريد شوقي، أن المديرية حريصة على دعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية المتنوعة لحماية وتطوير البيئة.

وقدم يسري كفافي، الذي شارك في فعاليات الإحتفالية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة للحفاظ على البيئة، وذلك مع حضور لجنة من وزارة التخطيط، والتي تم الترحيب بها من خلال فرق زهرات وأشبال سلامون.