الرئيس السيسي يشهد انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقى الثاني

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقى الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ قليل إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي .

يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".