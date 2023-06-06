أحمد عبد الحليم: تغييرات أوسوريو أثرت على الزمالك بالسلب

كشف أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك آن تغيرات المدير الفنى الكولومبي اوسوريو آثرت بالسلب على اداء الفريق الابيض أمام الاتحاد السكندرى وان طريقة اللعب الخاصة بالمدرب صعبة للغاية بسبب اللامركزية للاعبين.

وأوضح أحمدعبد الحليم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " الزمالك يحتاج لاعب فى خط الوسط مثل أمام عاشور و التونسى فرجاني ساسى وظهير أيمن و مساك و مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة " .

وأشار أحمد عبد الحليم قائلا " ان موقف الاهلى فى نهائى دورى ابطال افريقيا صعب بسبب نتيجة مباراة الاياب واحراز فريق الوداد المغربى هدف باستاد القاهرة و لابد ان لاعبى الفريق الاحمر يصدقون انفسهم و الفوز بالمغرب و حصد اللقب " .

وعلق عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك على انضمام يحيى جبران لاعب الوداد المغربى الى القلعة البيضاء قائلا " اللاعب سوف يتم عرضه على الجهاز الفنى وهو صاحب القرار فى انضمام اللاعب من عدمه ".

أوسوريو: الزمالك قد مباراة جيدة أمام الاتحاد

من جانبه أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" قدمنا مباراة جيدة أمام فريق جيد يلعب بشكل منظم ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في خط الدفاع، كما أن أحمد عادل ميسي قدم مباراة مميزة جدا".

وأضاف أوسوريو قائلا :" الزمالك خاض الشوط الأول بشكل جيد وسنحت لنا 7 فرص وكان يجب زيادة النتيجة خاصة في الشوط الثاني، ولم أمتلك الوقت الكافي للحديث مع اللاعبين بين الشوطين لأنهم كانوا يؤدون صلاة العشاء، ولكن الفريق لعب بصورة جيدة في الشوط الثاني".

وتابع المدير الفني لزمالك :" الاتحاد نجح في تسجيل هدف وأجبرنا على إجراء تبديلا خاصة بخروج حسام عبد المجيد خوفا من حصوله على بطاقة حمراء، كما أن المنافس لعب بصورة هجومية في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل مثل ما حدث في مباراة مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد".