غداً.. 21 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الثانوية بالشرقية

ينطلق غداً السبت، مارثون امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022/2023، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية كافة، حفاظا على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة على الامتحانات.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب القسم العلمي بمحافظة الشرقية، غدا أول أيام الامتحانات، الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وأعلن الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، لافتاً أنه تم إنهاء الإجراءات الإدارية لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة بكافة الإدارات.

وذكر إنه من المقرر أن يؤدي نحو 21 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي هذا العام، موزعين على 58 لجنة إمتحانية في 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الجنيدي أنه تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس أزهر الشرقية، إلى أنه وجه باحتواء الطلاب، والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأكد رئيس أزهر الشرقية، وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة، تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.