ويزو تعلق على تراجع وزنها .. هاتوا الميزان (فيديو)

قالت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، إنها لا تحب إنقاص وزنها لدرجة كبيرة لأن فترة الحمل والولادة لم تكن سهلة عليها وهذا استهلك من صحتها، مشيرة إلى أنها تحب الحلويات بطريقة كبيرة ولا أحد يتوقعها وهذا هو سبب زيادة وزنها.

وأضافت ويزو خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي فضائية "dmc" مساء اليوم على الصور المنتشرة لها وهي بجسم أقل مما هي عليه في الوقت الحالي، قائلة "هاتوا ميزان وتعالوا نشوف وزني قد ايه .. كل الصور دي فلاتر .. بس انا بخس لما بوصل لمستوي معين كده .. اللي هو لما ابقي زي الكنبه المتحركة ببقي لازم أخس".

وجبة العشاء سمك

وتابعت ويزو أنها في بعض الأحيان تأكل الحلويات في جميع أوقات اليوم ومن ثم تتناول وجبة العشاء سمك، موضحة أن الثقة التي هي عليها الآن بسبب وزنها الزائد هي والدتها.

وأشارت “ويزو” إلى أنه بعد عشر سنوات من عدم الوقوف أمام زوجها والقيام بعمل فني مشترك قامت بالوقوف أمامه في مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض في رمضان السابق، مشيرة إلى أنها علي إتصال دائم مع فريق مسرح مصر. أن كان من ضمن أحلامها أن تشارك في عمل فني مع الفنان محمد سعد وهذا حدث بالفعل في مسلسل، موضحة أن أول مرة تراه في الواقع شردت بخيالها تجاهه.

ويزوكانت تعمل في مجال التدريس

وأكدت ويزو أنها كانت تعمل في مجال التدريس ولكنها تركته من أجل عملها وانشغالها بالفن وتياترو مصر، لافتة إلى أن الفنان أشرف عبد الباقي له الفضل الأكبر في نجاحها في مجال الفن.

ومن جانبه قال الفنان علي ربيع، إنه قام بالاشتراك مع الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو" في مسرحية "يوم وعدي" وأصبحت هذه المسرحية تريند وأصبح الجميع يتحدث عنها ونجحت وتم عرضها كثيراً بسبب مطالب الجمهور بذلك.



وأضاف "علي ربيع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن ويزو من أقوي الممثلات المتواجدين علي الساحة الفنية في مصر والعالم العربي لأنها تستطيع القيام بالدور المطلوب لها مع تعاونها مع طاقم العمل ولا تبخل علي أحد بالضحك.

وردت الفنانة ويزو علي الفنان علي ربيع، قائلة "انا بقولك يا علي اني بحبك جدا .. شكرا يا علي يا حبيبي علي كلامك الحلو دا".