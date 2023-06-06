أحمد كريمة: رمي الجمرات يوم عيد الأضحى بعد صلاة الصبح من اليسر

شدد الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أمر الترخيص والتيسير فى الحج، موضحا قال تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، لافتا إلى أننا يجب أن نحافظ على الشعائر الرئيسية من جهة وجودها مثل رمى الجمار والطواف بعرفة، وغيرها.

وأضاف أحمد كريمة في لقاءه مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن النبى صل الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء أن يتوجهوا بعد صلاة الصبح لرمى الجمار، وكان من هدى النبى أن يوم عيد الأضحى ما جاءه سائل يقول له:"إفعل ولا حرج".

وأكد أحمد كريمة أنه من اليسر والترخيص أن ترمى الجمرات يوم عيد الأضحى المبارك بعد صلاة الصبح، لافتا إلى أن الإمام أحمد ابن حنبل أجاز أن يؤخر رمى الجمرات لليوم الأخير، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تقترض للأضحية لأنها سنة، مؤكدا أن الحج يبنى على التيسير.

تابع أحمد كريمة، أقول للمهتمين بتجديد الخطاب الدينى: عليك بالفقة المقاصدى وهى مقاصد الأحكام، مشيرا إلى أن العمل فى البنوك والمعاملات البنكية حلال لكن هناك تحفظ على القرض الربوى.

