علي جمعة يكشف مفاجأة حول أنبياء دفنوا حول الكعبة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنه ورد فى تواريخ مكة، إن 70 نبيًا دفنوا بمكان الطواف بمحيط الكعبة بحسب ما ورد فى الأثر والأخبار.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إن هناك العديد من الأنبياء أدوا مناسك الحج وعندما يموتون كانوا يدفنوا بجوار البيت العتيق فى مطاف الكعبة.

قاطع الرحم ومغتصب حقوق الناس

ولفت إلى أن هناك بعض الأمور تسبب فى ضياع أجر وثواب الحج، منها قطيعة الرحم، وعدم رد المظالم، وأكل ميراث البنات الذى يعتبر كبيرة من الكبائر، وأيضا اغتصاب الأرض، من الناس بدون وجه حق، أو أكل الإيجار عليه، فكل ده حرام ومن يفعل هذا طوق يوم القيامة بسبع أرضين.

وتابع: "المفروض الإنسان لما يسمع ده يصلح من نفسه قبل الحج، لأن لو لم يصلح من أمره ويقوم بالتلبيه فترد عليه الملائكة بقول لا لبيك ولا سعديك". واستكمل: "ده إنسان واكل حقوق الناس وقاطع صلة الرحم ووأكل ميراث أخته ومغتصب أرض غيه، ومش عاوز يجعل الحج بداية جديدة لعلاقته مع الله، يبقى مفيش أجر ولا ثواب للحج".