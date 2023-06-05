إرجاء جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل بنفس الموضوعات والمتحدثين

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن إرجاء كل جلسات الحوار التي كان مقررا لها الانتقاد خلال الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

وجاء ذلك بعدما تم إخطار مجلس أمناء الحوار الوطني قبل قليل، من الجهات الفنية المسئولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر والذي هو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة، بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي وذلك لعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف، بما يسمح بعقد جلسات الحوار.