انتقد مستشار الرئاسة الأوكرانية، “ميخائيل بودولاك”، بشدة خطتي السلام الإندونيسية والبرازيلية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مُؤكدًا أنهما مفصولتان عن الواقع، ولن تُحققا السلام لكييف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال بودولاك: "سيناريوهات خطتي السلام الإندونيسية والبرازيلية غير واقعيين، فهما لا يهدفان لتحقيق العدالة أو إنهاء الصراع، بل أعتقد أنهما سيُضران بالأزمة الأوكرانية ولن يجلبا حلولاً عادلة أو سلمية".

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يوم السبت الماضي الـ3 من يونيو، خطة تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

البرازيل تدعو أمريكا وأوروبا لبدء الحديث عن التسوية السلمية في أوكرانيا:

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نهاية شهر فبراير الماضي، إنه يجب على الولايات المتحدة وأوروبا بدء الحديث عن التسوية السلمية في أوكرانيا بدلاً من تشجيع الصراع.

وصرح دا سيلفا منتصف شهر فبراير، خلال زيارته للولايات المتحدة، بأن نظيره الأمريكي جو بايدن يُشاركه القلق بشأن الحاجة لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، وإنشاء تنسيق مُتعدد الأطراف على غرار مجموعة العشرين، لحل الوضع بشأن أوكرانيا.

وأوضح الزعيم البرازيلي أنه بحاجة إلى شركاء يُمكنهم تشكيل مجموعة تفاوضية من الوسطاء الذين يُمكن الوثوق بهم في كل من موسكو وكييف، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يجب وقف الحرب، ثم مناقشة ما يجب القيام به بعد ذلك".

ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقًا، أنه يُمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يُؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وطبعًا جميع مطالب موسكو معروفة جيدًا للجميع.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو أشارت مرات عديدة إلى أنها مُستعدة للمُفاوضات، لكن كييف فرضت على المستوى التشريعي حظرًا على ذلك.

من ناحية أخرى، اعتبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن النزاع في أوكرانيا يُمكن أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف.

وقال بوريل متحدثًا في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة يوم السبت: "أعرف كيف يُمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا. الأمر سهل للغاية. نُوقف الدعم العسكري لأوكرانيا وستنتهي الحرب في غضون أسابيع قليلة".

وتساءل بوريل كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا بالضبط في هذه الحالة، وقال: "هل هذا مُهم أم لا؟ إذا كان مُهمًا، فلا يُمكننا وقف الدعم العسكري لأوكرانيا، لأننا لا نُريد سلاما يكون على شكل استسلام".