فرح الزاهد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية (صور)

شاركت الفنانة فرح الزاهد متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

فرح الزاهد

فرح الزاهد تعتمد موضة الجمبسوت

بدت فرح الزاهد في إطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية جمبسوت مجسما باللون "الأصفر، وينتمي إالي قصة الأوف شولدر، صمم من قماش ناعم بدون نقاشات، لتستعرض جمالها ورشاقة قوامها.

فرح الزاهد

فرح الزاهد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

واختارت فرح الزاهد ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع لتشبه باربي، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير اللامع في الشفاه.

فرح الزاهد

فرح الزاهد

فرح الزاهد ممثلة مصرية ولدت في القاهرة، هي ابنة شيرين المنزلاوي زوجة طلعت زكريا وأخت الفنانة هنا الزاهد.

فرح الزاهد

حياتها العملية

ظهرت في طفولتها مع أختها هنا الزاهد في الأغنية الشهيرة بابا فين عام 2002.

دخلت مجال التمثيل في دور بسيط في مسلسل زواج بالإكراه (مسلسل) عام 2015 ولكن الجمهور لم يميز أنها فتاة أخرى غير النجمة الشابة هنا الزاهد فهى تشبهها كثيرا.