أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والوداد .. لا يعرف العدالة (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكم مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، قائلا: "الحكم هو اللي بوظ الماتش والاتحاد الإفريقي اختار حكم ليس له علاقة بالتحكيم".



وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "الحكم أفسد المباراة وأضاع فوزا كبيرا على النادي الأهلي، لأنه على الأقل الأهلي كان له ضربة جزاء وطرد لأحد لاعبي الوداد".

لا علاقة له بالتحكيم في كرة القدم

وتابع: "حكم المباراة حرم الأهلي من هزيمة الوداد بنتيجة كبيرة وللأسف كان قراره ظالما في ضربة الجزاء للنادي الأهلي لم يكن عادلا ولا علاقة له بالتحكيم في كرة القدم، مؤكدا: "قرارات حكم مباراة الأمس ظالمة وكان هناك توجها ضد النادي الأهلي".

الأهلي في أفضل حالاته وقادر على التسجيل في المغرب

وأردف،: "الأهلي في أفضل حالاته حاليا وسيذهب للقاء الوداد وهو فائز وقادر على التسجيل وحسم المباراة"، مضيفا: "مصطفى شوبير كان نجم المباراة وكان سببا رئيسيا في الفوز أمس".

وعلق موسى، على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لمباراة العودة بين الأهلي والوداد في المغرب، قائلا: "دا حكم دائما صفارته ضد النادي الأهلي".

حكم مباراة الأهلي القادمة في النهائي لابد من الحذر منه

وتابع: "هذا الحكم لا يعرف العدالة، وهو حكم لا يصلح لإدارة المباراة في المغرب"، مضيفا: "حكم مباراة الأهلي القادمة في النهائي لابد من الحذر منه".

وأكد: "الحكم الإثيوبي لا يصلح لإدارة المباراة، وهي مباراته الأخيرة وبعدها سيعتزل ومن الممكن أن يفعل كل شيء في المباراة، وعلى الأهلي أن يتخذ إجراءات ضد الحكم الإثيوبي لأنه حكم ليس له علاقة بالنزاهة".



ويستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى التحضير الجيد لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته أمام الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب الخميس المقبل بطائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

