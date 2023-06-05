على خطى الأندية السعودية.. خصخصة الأندية المصرية خطوة تنتظر التنفيذ

الاستثمار الرياضي هو عملية جلب الكثير من المال لنادي معين بمختلف انتمائه من اجل تعزيز الاستثمار في مجال الرياضة الاقتصادية، فيما تعد صناعة الرياضة هى تلك الدراسة الاستراتيجية التى تستهدف تحقيق مكاسب عالمية.

اقرأ أيضًا..

الاستثمار في المجال الرياضي

واستهدفت الكثير من الدول حول العالم تعزيز عملية الاستثمار في مجال الرياضة، كمصدر دخل يعزز قوي مصادر الدخل للقائمين عليها، ومن هنا جاءت فكرة الاستثمار الرياضي كدعم للرياضة.

وتتمتع مصر بالعديد من المقومات والقدرات التى تضعها على الطريق الصحيح نحو تطبيق عملية الاستثمار الرياضي، بجانب امتلاكها البنية التحتية الخاصة لصناعة كرة القدم وتطويرها لاعتبارها أحد أهم الاستثمارات الهامة في مصر ولكن يجب ان تطبق بدراسة علمية وافيه.

الرياضة المصرية والاستثمار الرياضي

وشهدت الر ياضة المصرية فى الأونة الأخيرة بعض التجارب لانشاء أندية خاصة تحقق مكاسب ونتائج باهظه بمختلف الرياضات تحت مسمى "أندية الشركات"، فى الدوري الممتاز، مثل صعود البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو والشرقية للدخان ونادي فيوتشر أخر موسمين، وقبلهم نادي وادي دجلة الذي استمر لعدة سنوات في الدوري، مع وجود تجربة سابقة لنادي بيراميدز منذ 3 مواسم، وأخيرًا نادى زد في القسم الثاني.

خصخصة الأندية السعودية

ووفقا لرؤية ولى العهد السعودي وما تم اعلانه عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ومن ثم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين:

الأول : الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.

الثاني : طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.

وانتقلت ملكية أربعة أندية سعودية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودية، هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بحسب ما أعلن الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

وأعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، انتقال ملكية أربع أندية سعودية إلى هيئة الاستثمار السعودي هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وأكد وزير الرياضة السعودي أن ملكية الأندية الأربعة انتقلت وفق ألية ونسب محددة بواقع 75% للصندوق، و25% للمؤسسة غير الربحية والتي تضم الداعمين الحاليين والجدد في المرحلة المقبلة.

ولفت الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن نادي القادسية السعودي انتقلت ملكيته إلى نادي القادسية ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، والعلا للهيئة الملكية للعلا والصقور إلى شركة “نيوم” السعودية.