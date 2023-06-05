طبيبة تغذية تحذر 4 أشخاص من تناول الجبن القريش

الجبن القريش من أشهى الأطعمة التي يُفضل الكثيرين تناولها على وجبة الإفطار، خاصةً من يتبعون الحميات الغذائية بهدف إنقاص الوزن الزائد.

ووفقًا لما ذكره موقع "جازيتا.رو."، على الرغم من الفوائد العديدة للجبن القريش، حذرت طبيبة تغذية مرضى السكري والسمنة ومن يعانون من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، من تناولها، بالإضافة إلى مرضى البنكرياس والمرارة، موضحة أنها قد تتسبب في تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

أضرار الجبن القريش

وأشارت الطبيبة إلى أن الجبن القريش هو أحد أنواع الجبن الطرية البيضاء، تنتج عن طريق تخمر اللبن بواسطة حمض اللاكتيك، في عملية تسمى تجبن حامضي، وأن الجبن يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والفيتامينات، والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يُعد بمثابة غذاء غني بالسعرات الحرارية، وقد يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.

ووفقًا لما ذكرته طبيبة التغذية، هناك بعض المنتجات من الجبن، لا تحتوي على أي فائدة، لذا نصحت بالتخلي عن تناول الجنبة القريش لذوي السمنة ومرضي السكري بنوعيه، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية لديهم .