محافظ المنيا يوجه بالمتابعة الدورية لمشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم الأثنين ، رؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة تكثيف الجهود في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الانجاز وعدم التباطؤ في التنفيذ وإتخاذ اللازم لضمان الإنتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة، من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، العمل بشبكات الصرف الصحي بقري الناصرية واسمو العروس، وكذلك أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف والمقامة علي مساحة ١٧ فدان لخدمة أبناء القرية والقري المجاورة.

لافتاً، إلى أنه يتم تنفيذ ٢٦ محطة صرف صحي بقري مركز ديرمواس ضمن مبادرة "حياة كريمة" منها ٢٢ محطة رفع و ٤ محطات معالجة ، إلي جانب شبكات الصرف الصحي التي تغطي كافة قري مركز ديرمواس، وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بدائرة المركز ضمن مبادرة ( حياة كريمة ) .

مع تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضماناً للإنتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

ويذكر أن، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

بالإضافة، لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين