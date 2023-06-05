مونيا بطلة عائلة الحاج متولي: نفسي ألاقي حب حياتي ولو عايش هتجوزه

أول ظهور لها بعد غياب 20 عامًا، حلت الفنانة مونيا بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي، ضيفة برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، وكشفت الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت مونيا خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات”، إنها تتمنى العودة لحب حياتها الذي وقف بجانبها كثيرًا قبل زواجها من والد أولادها، قائلة: لو ولادي وافقوا أتجوزه أنا هوافق اتجوزه، مش قادرة أقول كان بيعمل عشاني إيه، كان بيخاف عليا جدا ولما بعمل حفلة عنده استعداد يأمني أنا وعيلتي وأهلي.

وحرصت مونيا على توجيه رسالة لذلك الشخص الذي رفضت الإفصاح عنه، قائلة: نفسي أطمن عليك وأعرف عنك أخبار كويسة، ويارب تكون عايش، وأتمنى أسمع صوتك وتبعتلي إيميل زي ما كنت بتبعلي وأنت موجود في قلبي، ولو متوفي هقولك ربنا يرحمك لأنك وقفت جمب مونيا كتير أوي وأنت حافظت عليا.

برنامج “قعدة ستات” يذاع على شاشة “القاهرة اليوم” وتقدمه الإعلامية مروة صبري كل يوم سبت، وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن.

وكان قال الفنان مصطفى شعبان، إنه يتواصل باستمرار مع فنانات مسلسل عائلة الحج متولي غادة عبدالرازق ورانيا يوسف وماجدة زكي، قائلا: "متواصل مع نجمات عائلة الحج متولى حتى الآن، غادة عبدالرازق صاحبتي جدا وشخصية طاقتها حلوة جدا وقوية، وماجدة زكي أختنا الكبيرة ولغاية فترة بسيطة اشتغلنا مع بعض، ورانيا يوسف أطيب حاجة في الحياة".

وأشار الفنان مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، مساء الإثنين، إلى أمنيته أن يجمعه عمل مع نجمات مسلسل عائلة الحج متولي، متابعا: "يا ريت نشتغل في عمل واحد مع بعض وأتمنى يجي مؤلف أو منتج يسمح بعمل مع بعض وكانوا زمان بيفكروا في جزء جديد من عائلة الحج متولي، وفى كذا منتج فكر يعمل جزء ثانى من عائلة الحجم متولي بس محدش خد خطوة حقيقية، وممكن نعمل على الفكرة تصويت".

مونيا ومروة صبري

وأوضح الفنان مصطفى شعبان، أن أقرب شخصية جسدها لشخصيته الحقيقية دوره في فيلم "أحلام عمرنا" مع النجمة منى زكى ورامز جلال، مؤكدا أنه شخصية هادئة للغاية.

الندم ليس في حساباتي

وأكد أنه لم يندم على أي عمل أو مسلسل قدمه خلال مسيرته الفنية، قائلا: "الندم مش في حساباتي وأنا مزعلتش أبدا على عمل فني عملته، ولكن ممكن أكون أضيقت من حاجات بغرض أني كنت عايز تبقى أحلى".

وأضاف أن فلميه "النعامة والطاووس" و"خلي الدماغ صاحي" كان من الممكن أن يُنفذ بصورة أفضل من شكله لما حدث من تطور، كما تمنى أن يقدم الشخصية التاريخية كشمس التبريزي.

ورد الفنان مصطفى شعبان، عن الشائعات التي طالته بسبب عدم حضوره جنازة حسن حسني، قائلا: "حسن حسني أيقونة نجاح وطاقة إيجابية ولكن أنا كنت خارج مصر للارتباط بتصوير عمل"، لافتا إلى أن فكرة الترند تسيطر على الكثيرين من أجل الشهرة، قائلا: "الترند مجننا، أنا بحب النجاح ولكن مقياس النجاح هو الناس".