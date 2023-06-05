أسما إبراهيم تبرز رشاقتها باليجن الرياضي في الجيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية حيوية

لفتت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة "رياضية" جذابة وأنيقة، مرتدية بنطال ليجن باللون "الرمادي"، ونسقت معه توب أبيض، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء أبيض ونظارة شمسية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أسما إبراهيم تعكس جمال ملامحها بألوان ترابية رائعة

اعتمدت أسما إبراهيم تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطؤيقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

أسما إبراهيم

من هي أسما إبراهيم

أسما إبراهيم هي إعلامية مصرية عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم والمشاهير التي جعل لها عدد كبير من المتابعين.

اشتهرت أسما إبراهيم بأنها من أكثر المتابعين والمدافعين بقوة عن القضية الفلسطينية، كما أنها كانت ترفض باستمرار لفظ اسم إسرائيل على فلسطين في برامجها.

أسما إبراهيم

كما وقعت مشكلة كبيرة مع أحد مدرسيها بسبب القضية الفلسطينية في عام 2003، وقد حدثت ضجة في وقتها وقدمت في جريدة المصري اليوم شكوى وتناولت وسائل إعلام عديدة ذلك الأمر.

أسما إبراهيم هي إعلامية شهيرة ومميزة في مجال عملها، والتي أثارت التساؤلات حولها بعد نجاحها الأخير في رمضان حيث بدأت أسما إبراهيم مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة.

ومن بين تلك البرامج الصغيرة هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021، ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت من البرنامج نسخة مميزة في رمضان قدمت فيها عددًا من كبار النجوم ومن بينهم محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني، أمير كرارة وكهربا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف.

نالت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم في الفترة السابقة شهرة ضخمة، وهذا ما جعل الكثير من المتابعين في مصر والوطن العربي يتساءلون عن من هو زوج أسما إبراهيم.

لم تفصح أسما إبراهيم عن اسم زوجها حتى الآن، جدير بالذكر أن أسما إبراهيم من الشخصيات المتحفظة حول كل ما يخص حياتها الشخصية.