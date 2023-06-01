حمادة هلال يواصل احتلال ترند يوتيوب بـ "متحملاني"

تواصل أحدث أغنيات الفنان حمادة هلال، وتحمل اسم “متحملاني”، احتلال صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 250 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأكثر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “متحملاني” من كلمات وألحان مصطفى شكر، توزيع أحمد أمين، وتقول كلماتها:"ربنا بيراضي وراضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا اغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

اسراري معاكي وعارفاها

انا امنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدأها

الدعوة اللي انا عيشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

مين غيرك اعيش كدة وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك في قلبي ده حب غالي

يا اغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي ".

يذكر ان الفنان حمادة هلال طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، إخراج كريم مسلم، توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا.. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف

له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح".

نبذة عن الفنان حمادة هلال

مغني وممثل مصري، ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل للعيش في القاهرة، اضطرته ظروفه الصعبة إلى النزول إلى سوق العمل بسن مبكرة فعمل بالنجارة وفي المقاهي ودهّان وهو لم يكمل الخامسة من عمره، ثم لاحظ أقاربه جمال صوته فبدأ الغناء بالأفراح والموالد، واستمر بهذا العمل منفردًا ويساعده شقيقه إلى أن تعرف على حسن اش اش الذي دعمه كثيرًا وعرفه على حميد الشاعري الذي كان له الفضل في ظهور هلال على الساحة الغنائية، فظهر حمادة بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين حتى صدور أول ألبوم له في 1996، وكان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة، كما اشترك في عدد كبير من الأفلام السينمائية والبرامج المسلسلات التلفزيونية و الإذاعية.