مايك بنس يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تقدم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بأوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في أمريكا لعام 2024، وفي انتظار مواجهة قوية مع رئيسه السابق دونالد ترامب.

مايك بنس في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

يقترب رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب من إعلان حملته الانتخابية لرئاسة أمريكا 2023، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل لـ"العربية نت".

وكانت أعلنت صحيفة "ذا هيل"، أن بنس سيعلن عن خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية من أجل نيل الترشيح الجمهورى فى الطريق نحو البيت الأبيض، والمتوقع أن يتم رسميًا هذا الأسبوع، فإنه سيحاول إثبات أنه هو، وليس ترامب، يستحق أربع سنوات أخرى فى البيت الأبيض.

مايك بنس

وبعد الإعلان عن ترشح بنس لخوض الانتخابات في أمريكا، يرتفع عدد متنافسي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية إلى 3 متنافسين، هم: الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وبنس.

ينضم نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس، الأربعاء المقبل، السابع من يونيو، إلى السباق الرئاسي لعام 2024 منافسًا رئيسه السابق دونالد ترامب، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضاف المصدران أن بنس سيطلق حملته سعيًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري بمقطع فيديو وكلمة يدلي بها في ولاية أيوا.

وكان بنس أثار غضب ترامب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وفي السياق نفسه، ومنذ ما يقارب النصف عام من الآن، عثرت سلطات التحقيقات الفيدرالية، على 12 وثيقة مصنفة بأنها "سرية " في منزل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وحاول "محامي مايك" الوثائق التي عثر عليها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي بدأ بمراجعتها بالتعاون مع وزارة العدل ، وإجراء عمليات تدقيق حول كيفية وجودها بمنزله.

وقال محامي مايك بنس، إن الوثائق السرية غُلفت عن غير قصد، ونُقلت إلى منزل موكله بولاية إنديانا "دون علمه"، وتكتُشف بعد طلب من "بنس" بتفتيش احترازي لمنزله.

وأضاف محامي مايك بنس، في رسالة إلى الأرشيف الوطني: "بدافع الحذر الشديد، استعان بنس بمستشار خارجي لمراجعة السجلات المخزنة في منزله بعد تقارير عن المواد التي عُثر عليها بمنزله.