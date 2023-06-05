محافظ الغربية يشهد انطلاق حملة التبرع بالدم في المركز الإقليمي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم والذي أطلقها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، لتوفير الدم لأكبر عدد من مرضي العلاج على نفقة الدولة علي مستوى مصر كلها، وذلك بحضور الدكتورة أمل سافوح مدير المركز الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وعدد من الشباب والمتطوعين للتبرع بالدم.

تفقد المحافظ الغرف المخصصة للتبرع وأجرى حوارًا مع المتبرعين كما تفقَّدَ الغرف المخصصة لحصول المواطنين على الدم والبلازما اللازمين لهم، موجهًا الشكر للفريق الطبي ولجميع العاملين بالمركز والذين يتخذون الإجراءات الطبية كافة قبل قبول التبرع.

دعا رحمي المواطنين وخصوصًا الشباب للتبرع بالدم والمواظبة عليه، إذْ يعمل على تجديد الدم وتقليل احتمالات الإصابة بكثير من السرطانات وتقليل احتمالات حدوث جلطات القلب، إلى جانب كونه عملًا إنسانيًّا يستهدف حماية وإنقاذ أرواح المواطنين والمصابين، موجهًا الدعوة للجهات كافة برفع الوعي لدى أفراد المجتمع بثقافة التبرع وأهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم.

قالت سافوح: "إن المركز يوفر الدم والبلازما مرتين شهريًّا لعدد 856 مريضًا بالثلاسيميا يعالجون على نفقة الدولة، كما يوفر المركز لمرضى الهيموفيليا (سرعة النزف) نقل البلازما بمتوسط احتياج 100 كيس شهريًّا، إلى جانب توفير كل احتياجات مركز الأورام، مركز القلب بالمحلة الكبرى، وكل المستشفيات الحكومية داخل المحافظة بالمجان، إذْ يعتبر المركز الوحيد في الغربية الذي لا يتطلب من أهل المريض توفير متبرعين مقابل الدم المصروف.