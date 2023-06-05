هالاند.. أرقام الروبوت النرويجي بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

الدوري الإنجليزي

نجح النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، في التتويج بجائزة الحذاء الذهبى الاوروبي لأفضل هداف فى الدوريات الأوروبية لموسم 2022-2023.

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مانشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي بعد مشوار طويل في الموسم الحالى بعد صراع شرس مع نظيره أرسنال وصيف البريميرليج بفارق 5 نقاط محصلة 38 مباراة طوال البطولة.

وفاز السيتي فى 28 مواجهة ، تعادل فى 5 ، و لقى الهزيمة فى 5 لقاءات أخرين، أحرزلاعبوه 94 هدف، واستقبلت شباكه 33 أخرين، ونجح فى النهاية جمع 89 نقطة بنهاية مشوار البطولة.

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي بعد تتويجه بجائزة الحذاء الاوروبي

واحرز النرويجي هالاند 36 هدفا، محصلة المشاركة فى 35 مباراة بقميص المان سيتى فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انضمام هالاند بعدما قام بدفع الشرط الجزائي مليون يورو في 13 يونيو 2022فى عقد يمتد لخمس سنوات قادما من صفوف بروسيا دورتموند الالمانى.

واستطاع النرويجي هالاند تسجيل هدفين بظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تقابل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد.

وتمكن هالاند وتحديد فى 27 أغسطس، احراز أول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس ثم تسجيل ثلاثية بعد ذلك بأربعة أيام في مباراة نوتينغهام فورست بعد سداسية نظيفة، ليصبح بذلك أسرع لاعب يسجل ثلاثيتين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحرز هالاند هدفه الدولي الأول مع منتخب النرويج في مباراة الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020 ـ 2021.

وقام بتسجيل أول هاتريك دولي له، في انتصار منتخب النرويج بأربعة اهداف دون رد على نظيره رومانيا موسم 2020 ـ 2012، مما ساهم فى رفع رصيده الدولى مع منتخب بلاده إلى ستة أهداف.

وشهد موسم الدوري الإنجليزي هذا العام صراع فردي على الحذاء الذهبي وحصد لقب الهداف بين كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.

بينما شهد هذا الموسم إبتعاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن الصراع على لقب هداف المسابقة، ليُترجم مستوي ليفربول هذا العام بعد إبتعاده عن المبع الذهبي.

الترتيب النهائي لجائزة الحذاء الذهبى الأوروبى لموسم 2022 ـ 2023

1ـ هالاند – 36 هدفا – 72 نقطة

2ـ هارى كين – 30 هدف – 60 نقطة

3ـ مبابى – 29 هدف – 58 نقطة

4ـ لاكازيت – 27 هدف – 54 نقطة

5ـ فيكتور أوسيمين – 26 هدف – 52 نقطة

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 30 هدفا

3- ايفان توني لاعب برينتفورد : 20 هدفا

4- محمد صلاح لاعب ليفربول: 19 هدفا

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد : 18 هدفا

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال: 15 هدفا

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال : 15 هدفا

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 15 هدفا

9- بوكايو ساكا لاعب آرسنال: 14 هدفا