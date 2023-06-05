سهر الصايغ تفسخ خطبتها .. "بقيت سينجل"

سهر الصايغ، تفسخ خطبتها، بعد مرور أشهر قليلة على حفل الخطوبة، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت سهر الصايغ:" اللهم أرزقه خيرًا مني.. وارزقني خيرًا منه.. تمت فسخ خطوبتي.. رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير.. فعسي الله أن يبدلنا خيرًا ".

سهر الصايغ

خطوبة سهر الصايغ

وكانت سهر الصايغ، احتفلت بخطبتها في حفل عائلي بسيط بمنزلها، بحضور أقارب العروسين والأصدقاء المُقربين، إذ شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بخطيبها صلاح العباسى، أستاذ جراحة الفم بالقصر العينى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

التعليق الأول لسهر الصايغ بعد خطوبتها:

علقت سهر الصايغ على خطوبتها قائلة: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات .. اسأل الله أن يتم لنا الخير".

تألقت سهر الصايغ بإطلالة رقيقة وساحرة مثل الأميرات، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا وجذابًا باللون السيمون، طويلًا وذا أكمام، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الأوف شولدر، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالِ بنفس اللون"، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

سهر الصايغ وخطيبها السابق

آخر أعمال سهر الصايغ

يذكر أن، سهر الصايغ خاضت الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل «بابا المجال»، والذي تدور أحداثه حول تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إذ يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يُلقب باسم "بابا المجال".

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي، وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن، في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

وفي نفس السياق، عرض للفنانة سهر الصايغ أخيرًا، فيلم “الباب الأخطر” آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشاركها بطولته إياد نصار، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، وحنان سليمان، وهو من إخراح رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.