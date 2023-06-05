محافظ دمياط تفتتح مدرسة سعد بصيلة الإبتدائية بقرية ميت الخولي

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مدرسة سعد المهدي الابتدائية بقرية ميت الخولى بمركز الزرقا وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم واحمد طعيمة مدير عام الإدارة ومجاهد الجزار وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التعليمية

وخلال الافتتاح اطلعت المحافظ على ما شهده مبنى المدرسة من أعمال إحلال جزئي وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية لعدد ٢٩ فصل ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٦٤ فصل دراسى.



فيما وقد تفقدت المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة كما أكدت على ضرورة تفعيل خطة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالتوازى مع التطور الذى شهدته المنشآت التعليمية و غرس قيم الإنتماء والولاء لدى الطلاب و حثهم على أهمية الحفاظ على مدارسهم والتحلى بالأخلاق الحميدة