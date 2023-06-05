وظائف ديوان المظالم بالسعودية.. رابط التقديم والشروط كاملة

أعلن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن طرح عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأضاف ديوان المظالم، في بيان له، أن الوظائف الشاغرة تأتي عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

شروط وظائف ديوان المظالم بالسعودية

ونوهت إدارة ديوان المظالم، أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

خريجو الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

سيقوم ديوان المظالم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

التخصصات المطلوبة في وظائف ديوان المظالم بالسعودية

وأشار ديوان المظالم، إلى أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مطور برامج.

أخصائي أمن معلومات مساعد.

محلل نظم.

مهندس مدني مساعد.

مصحح لغوي.

باحث قضايا مساعد.

كاتب ضبط.

باحث شرعي مساعد.

باحث قانوني مساعد.

مراقب أمن وسلامة الرابعة.

موعد التقديم على وظائف ديوان المظالم

ولفتت إدارة ديوان المظالم، إلى أن التقديم على الوظائف اعتبارًا من يوم السبت (الساعة 12:00 صباحاً) بتاريخ 1444 / 11 / 21هـ الموافق 2023 / 06 / 10م، وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444 / 11 / 23هـ الموافق 2023 / 06 / 12م.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم

ويمكن التقديم على وظائف ديوان المظالم، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــا).