على خطى المطاعم حضري الدجاج بالكاجو والخضار

تأتي الدجاج في مقدمة الوجبات الرئيسية التي تستعين بها الأمهات في مختلف الأوقات، نظرًا لفوائدها المتعددة ومذاقها الطيب.

يحتوي الدجاج على فوائد عديدة أبرزها أنه يعد مصدرًا للبروتينات من بين أفضل الأطعمة التي يتناولها البشر، ومن فوائده للجسم:

عنصر غذائي مهم يلعب دورًا في الجسم بأكمله، حيث يدخل في تصنيع الهرمونات والإنزيمات.

كما أنه يسهم في المحافظة على صحة العضلات والعظام.

كما يساعد كذلك في المحافظة على صحة الدم والشعر والأظافر.

يساعد كذلك في بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة.

تعزيز جهاز المناعة.

يسهم في زيادة حرق الدهون.

كذلك يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

طريقة تحضير الدجاج بالكاجو والخضار

واليوم نقدم لكٍ بخطوات سهلة وبسيطة طريقة تحضير الدجاج بالكاجو والخضار لتزيني سفرتك.

المقادير

- تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر (مسحب ومقطع مكعبات)

الصويا صوص : نصف كوب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- للخضار :

زيت السمسم : ملعقة كبيرة

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

فليفلة ملونة : 3 حبات متوسطة (مقطعة)

البروكولي : كوب (مفصول الزهرات)

الفطر : نصف كوب (طازج)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

البصل الأخضر : نصف كوب (مقطع)

كاجو : نصف كوب

- صلصة الصويا صوص :

الصويا صوص : نصف كوب

الخل : 3 ملاعق كبيرة

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

العسل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. تبلي مكعبات صدر الدجاج بالصويا صوص وبالنشا.

2. ضعي زيت السمسم بمقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي مكعبات صدر الدجاج المتبلة، وقلبي، ثم أضيفي الثوم المهروس، والزنجبيل، والجزر، والفليفلة الملونة، والبروكلي، والفطر، والبابريكا، والفلفل الأسود، والكزبرة المطحونة، والزنجبيل المطحون وقلبي المكونات.

3. لتحضير صلصة الصويا صوص: في طبق صغير وعميق، ضعي الصويا صوص، ثم أضيفي الخل، والنشا، والعسل واخلطي المقادير جيداً، ثم اسكبيها فوق الخضار وقلبي.

4. أضيفي البصل الأخضر، والكاجو، وحركي حتى تتوزع وتتجانس مع باقي المكونات.

5. اسكبي الدجاج بطبق التقديم، وقدميه ساخنا.