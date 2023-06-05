حسام داغر يمر بوعكة صحية

أصيب الفنان حسام داغر بوعكة صحية أمس نقل على إثرها للعناية المركزة، في أحد المستشفيات بالشيخ زايد ولم يكشف تفاصيل أخرى عن حالته الصحية.

وكتب الفنان حسام داغر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجه، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".



حضرة العمدة

وكانت آخر أعمال الفنان حسام داغر، مسلسل حضرة العمرة و عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، ومسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

حسام داغر

وعاد حسام داغر مؤخراً من عماد بعد مشاركته فى العرض المسرحي المصري لجامعة حلوان في مهرجان آفاق العربي بمسقط، حيث أنقذ داغر العرض بعد أن كان مهددا بالخروج من مسابقة المهرجان بسبب تعذر بطل العرض عن الحضور لمسقط.



قبل ساعات قليلة على العرض، طلب من الدكتور حسام داغر حفظ الدور وتأديته، بالرغم من أنه كان مدعو للمهرجان كضيف شرف على غرار مجموعة متألقة من النجوم، أبرزهم محمد المنصور، وطارق العلي، ورفيق علي أحمد، وأسد فضه، وعدد من النجوم العرب والخليجيين.



استطاع الفنان المصري والأستاذ الجامعي حسام داغر، أن ينقذ الموقف ويقوم بأداء الدور والتمثيل وسط طلابه بروح طالب الجامعة التي لا زالت بداخله، وسط دهشة وتقدير من الجميع، والذين أعجبوا وأشادوا بالمسرحية والأداء المتميز.

وكان احتفل الفنان حسام داغر، بصدور كتابه "استوديو الممثلين"داخل المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض، وحرص داغر على توجيه عدة إهداءات على رأسها، إهداء الكتاب لـــ والدته، وإلى الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وحرص النجم حسام داغر، على مشاركة متابعيه ببعض الصور من الكتاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

حسام داغر

وعلق حسام داغر على الصور قائلًا:"كتابي ( استوديو الممثلين ) حالياً بمعرض الكتاب في الرياض بالمملكة العربيه السعودية جناح.. دار كتاب للنشر والتوزيع.

يذكر أن الفنان حسام داغر انضم إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبدالقدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.

حسام داغر



من ناحية أخرى كان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949". وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني شخصيات أخرى".