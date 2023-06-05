سفيرة كولومبيا تبدى إعجابها بالمعروضات الزراعية بمعرض الزهور

أكد المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع، أن المعرض بالمتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين حتى خلال الأيام الماضية التي ضربت مصر خلالها ظروف مناخية غير مستقرة.

واضاف عطا في تصريحات له، أن الشباب على رأس الزائرين للمعرض وكذلك والأطفال والفئات العمرية المختلفة وذلك للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة.

وقامت سفيرة كولومبيا في القاهرة بزيارة المعرض بحضور المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي حيث تفقدت أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعي.

ممثلى البعثات الدبلوماسية والدولية بالقاهرة

وكان المعرض قد استقبل عدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية والدولية بالقاهرة منهم سفير المجر بالقاهرة وكذلك عدد من زوجاتالسفراء منهم حرم سفير صربيا، وحرم سفير ارمنيا، وحرم سفير اليابان، وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا، وجميعا أشادو بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي للمعرض.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.